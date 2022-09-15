TABLE OF CONTENTS

December 2022

list view Reopening ceremony for Nam June Paik&#8217;s 1988 The More, the Better, National Museum of Modern and Contemporary Art, Gwacheon, South Korea, September 15, 2022.

December 2022, Vol. 61, No. 4

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COLUMNS
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View of &#8220;Whitney Biennial 2022: Quiet as It&#8217;s Kept,&#8221; 2022, Whitney Museum of American Art, New York. From left: Charles Ray, Ninety-Nine Bottles of Beer on the Wall, 2021; Charles Ray, Burger, 2021; Charles Ray, Jeff, 2021. Photo: Ron Amstutz.

BEST OF 2022

Sixteen critics, curators, and artists look at the year in art
Zoe Leonard, Al río/To the River (detail), 2016&#8211;22, gelatin silver prints, C-prints, ink-jet prints, dimensions variable.

TOP TEN

Lynne Cooke’s highlights of 2022
Lee Jungseop, Bird, ca. 1950s, oil on paper, 8 7&#8260;8 × 7 1&#8260;2". From &#8220;MMCA Lee Kun-hee Collection: Lee Jung Seop.&#8221;

TOP TEN

Joan Kee’s highlights of 2022
Deana Lawson, Roxie and Raquel, 2010, ink-jet print, 35 × 42 3&#8260;4".

TOP TEN

Jack Bankowsky’s highlights of 2022
View of &#8220;Nick Cave: Forothermore,&#8221; 2022&#8211;23, Museum of Contemporary Art, Chicago. Photo: Nathan Keay.

TOP TEN

Huey Copeland’s highlights of 2022
Yvonne Rainer, Hellzapoppin&#8217;: What about the bees?, 2022. Performance view, New York Live Arts, October 5, 2022. Brittany Engel-Adams. Photo: Maria Baranova.

TOP TEN

Johanna Fateman’s highlights of 2022
Justin Vivian Bond and Anthony Roth Costanzo, Only an Octave Apart, 2021. Rehearsal view, St. Ann&#8217;s Warehouse, Brooklyn, NY, September 20, 2021. From left: Justin Vivian Bond and Anthony Roth Costanzo. Photo: Teddy Wolff.

TOP TEN

Thomas (T.) Jean Lax’s highlights of 2022
Amol K Patil, Black Masks on Roller Skates (detail), 2022, mixed media. Installation view, Hübner areal, Kassel, 2022.

TOP TEN

Đỗ Tường Linh’s highlights of 2022
Xinyi Cheng, Where do the noses go?, 2021, oil on canvas, 23 5&#8260;8 × 28 3&#8260;4".

TOP TEN

Xiaoyu Weng’s highlights of 2022
Janet Henry and Linda Goode Bryant at Just Above Midtown, 50 West 57th Street, New York, December 1974. Photo: Camille Billops.

BEST OF 2022

Malik Gaines on “Just Above Midtown: Changing Spaces”
Gisèle Vienne, WORKS (detail), 2003&#8211;21, fifteen dolls, forty photographs. Installation view, Musée d&#8217;Art Moderne de Paris, 2021. Photo: Martin Argyroglo.

TOP TEN

Anna Gritz’s highlights of 2022
Barbara Kruger&#8217;s 1990 Pope Fetus I, New York, 1990.

TOP TEN

Johanna Burton’s highlights of 2022
Laura Poitras, All the Beauty and the Bloodshed, 2022, HD video, color, sound, 117 minutes. Nan Goldin.

What It Takes

Christopher Glazek on “All the Beauty and the Bloodshed”
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