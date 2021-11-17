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Jaume Plensa
Nest
Galerie Lelong & Co.
Jaume Plensa,
LUCIA (nest)
, 2021,
alabaster, 57 1/2 × 40 1/8 × 20 1/2". © Jaume Plensa. Courtesy of Galerie Lelong & Co.
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