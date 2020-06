Younger Lovers: “What Are You Wanting For”

Director: Alli Logout

Director of Photography: BAMERON B @bordelonza

Camera Assistant/ Gaffer: Sarrah Danziger @dearsarrah

Editor: Ashley Teamer @ateamer

Lovers:

Raven Crane @venuz_az_aboi

Nia L @n0t.availabl3

And friends:

Stash Marina @8rawrawr8

Jakob Toomer @rowdyboi

Fen @fengotti

Cam London @yung_tuberculosis

Kahelelani Mahone @heavy_pleasure

Juicebox P Burton @oppressedjuice

MAJOR THANK YOU TO @smallmart